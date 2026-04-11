◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―３広島（１１日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト３位ルーキー・宮下朝陽内野手（東洋大）が「６番・三塁」でプロ初出場初スタメン。３回の第２打席では得点につながるプロ初安打も放ち、チームの勝利に貢献した。まさに「嵐」のような２日間だった。ビシエドと梶原のインフルエンザ感染により、１０日に急きょ１軍に合流。この日、特例抹消の２人に代わる「代替指定選手」として出場選手登録され