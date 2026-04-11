俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、香港で開催されたイベントに参加した様子を公開した。「Ａｓｉａｎｃｒｏｓｓ‐ｂｏｒｄｅｒＩＰｐｏｐｃｕｌｔｕｒｅｅｘｔｒａｖａｇａｎｚａＣＯＮ‐ＣＯＮＨＯＮＧＫＯＮＧ２０２６」のアンバサダーを務めたＣｏｃｏｍｉ。１１日までに自身のインスタグラムを更新し、「グッズ買ってる私が幸せそう」と記すと、Ｔシャツ