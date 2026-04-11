◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）高卒３年目捕手の鈴木叶が先制の２点三塁打を放った。「３番・捕手」で先発。初回無死二、三塁の先制機でマタがカウント１―０から投じた外角への１５５キロ速球を逆らわずに右方向へライナーで打ち返すと、右翼・平山が打球を後ろへそらす間に一気に三塁へ。「早い回に先制することができてよかったです」と振り返った。２３年のドラフト４位で常葉大菊川から入