女性の首を絞め…殺人未遂の疑いで逮捕 女性の首を絞めて殺害しようとしたとして住所不定で自称建設業の男が逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住所不定で本籍が宮崎県の自称・建設業小玉悠太郎容疑者（38）です。 「首は絞めたが殺すつもりはなかった」容疑を一部否認 霧島警察署によりますと小玉容疑者は今月5日午前2時ごろから午前5時半ごろまでの間に、県内で面識のある30代の女性の首を手で絞め殺害し