【モデルプレス＝2026/04/11】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月31日、自身のInstagramを更新。子どもたちに好評だったという昼食を公開し、話題となっている。【写真】41歳元モー娘。2児の母「彩り綺麗」具沢山和風ペペロンチーノ公開◆石川梨華「子供達にも大好評」だった昼食公開石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？具沢山和風ペペロンチーノ」と綴り、木目調の器に盛り付けられたパスタの写真を投稿。エビ、ベーコ