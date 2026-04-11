【モデルプレス＝2026/04/11】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が4月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーとタトゥーを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「夜ふかし」話題の美女「美人が際立つ」雰囲気ガラリの青髪姿◆多田さん、ヘアカラーチェンジ＆タトゥー公開多田さんは「青にしまし