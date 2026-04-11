アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。 4月11日（土）の放送では、先週に引き続き、緑黄色社会のボーカル・長屋晴子さんをゲストにお迎えしてお届けしました。（左から）パーソナリティのアイナ・ジ・