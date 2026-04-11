奥田民生、東方神起 6月6日・7日に大阪・万博記念公園 東の広場開催される『ごぶごぶフェスティバル 2026』に、奥田民生と東方神起の出演が発表された。関西最大級の野外会場である万博記念公園 東の広場への移転。さらに、INI、アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、近藤真彦、サンボマスター、湘南乃風、SOPHIA、DISH//、NEWS、ももいろクローバーZ といった錚々たるアーティストの参戦が明らかとなり、