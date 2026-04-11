秋田朝日放送 秋田県男鹿市の男鹿水族館ＧＡＯで去年１２月に生まれたホッキョクグマの赤ちゃんが１１日から一般公開されました。 生後４か月となったホッキョクグマのオスの赤ちゃんが来館者にお披露目されました。体長７０ｃｍ～８０ｃｍほど、体重およそ１９キロに成長。水に落ちても自力で上がってこられるようになったことなどから水槽のある展示室に出られるようになりました。初日は、午前９時の開館と同時