秋田朝日放送 バスケットボールりそなグループＢ１の秋田ノーザンハピネッツはホームで越谷アルファ―ズと対戦。ブースターの声援に応えました。 東地区最下位に沈むハピネッツ。５連敗脱出へ、シーズン終盤９位の越谷をホームに迎えます。 ハピネッツは第１クオーター３１得点を挙げ好発進します。ブースターの声援を受け、相手に流れ