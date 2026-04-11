秋田朝日放送 秋田県内にこれまでで最も早くツキノワグマ出没注意報が出されました。 県は１０日、クマによる人身事故などを防ぐため今シーズン初めて県内全域にツキノワグマ出没注意報を出しました。 これまで最も早かったのはおととしの４月１５日で、過去最も早い時期の発令となりました。今月に入ってからの県内の目撃件数はきのうまでで４５件あり、去年のおよそ３．５倍に上っています。 目撃増加につい