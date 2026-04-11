人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」などで知られる漫画家の秋本治氏（73）が、11日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、少年時代と漫画との出合いについて語った。戦後復興のさなか、昭和27年に「こち亀の舞台にもなった東京都葛飾区亀有に生まれた。「漫画家になりたいというよりも、子供はみんなそうだと思うんですけど、漫画が好きだった」。自然と漫画好きになっていったという