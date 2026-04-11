岐阜県飛騨市と東京大学宇宙線研究所は2026年4月10日、飛騨市神岡町の神岡鉱山地下約200mに設置されている大型低温重力波望遠鏡「KAGRA（かぐら）」の一般公開を、2026年6月20日（土）に開催すると発表しました。【▲ 神岡鉱山の地下トンネル内に延びるKAGRAのビームチューブ。レーザー光はこの真空パイプの中を往復し、重力波による空間のわずかな伸び縮みを捉える（Credit: 東京大学宇宙線研究所）】普段は非公開の地下研究施設