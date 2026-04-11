◇パ・リーグオリックス4―11楽天（2026年4月11日楽天モバイル）オリックスの連勝は「3」でストップした。先発の九里が広島から移籍後最短となる4回途中5失点で降板。5回に1点を返したものの、その裏から3番手で登板した東松がYG安田に2ラン、太田にソロを浴び4失点。早くも今季3度目の二桁失点となった。強風吹き荒れる中での試合後、岸田監督は「ちょっと扱いにくかったですかね。風のところもあると思う。データと