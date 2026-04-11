「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪０−１Ｃ大阪」（１１日、パナスタ）Ｇ大阪がホームの「大阪ダービー」で黒星を喫した。１点を追う後半２０分すぎ、ＦＷ南野遥海がペナルティーエリア内で倒されＰＫを獲得。南野がＰＫを蹴ろうとしたものの、ＦＷデニス・ヒュメットが譲らず。ヒュメットのシュートはＣ大阪ＧＫ中村航輔に止められた。そのこぼれ球からゴール前での混戦となり、最後はＧ大阪ＭＦ阿部柊斗が押し込んで同