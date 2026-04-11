お笑いコンビ、品川庄司の庄司智春（50）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻の藤本美貴の給料について語った。ゲストのハライチの岩井勇気と澤部佑が給料の管理についての話をすると、庄司は「うちはミキティの給料知らないです。私の給料は全部知ってる」と明かした。「なんでそこに落ち着いたんですか？」と聞かれ、「いや、だって…。このミキティダイニングもギャラ、ミキティの方が高かっ