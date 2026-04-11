これまでの功績を記念して造られたイチローさんの銅像が完成しました。その除幕式ではまさかのハプニングが起こりました。アメリカ・シアトルで行われた銅像の除幕式に登場したイチローさん。これまでの功績を記念して造られた銅像のお披露目に、妻の弓子さん、愛犬の姫弓とともに参加しました。紙吹雪の中お披露目されると、バットが折れていました。イチローさんもすぐに気付いたようで、これには大爆笑。幕を外すタイミングで、