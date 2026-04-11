俳優小澤征悦（51）が11日、日本テレビ系のニュース番組「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）にMCとして生出演。米国とイランの停戦協定についてコメンテーターに意見を求めた。小澤が「中東情勢が大きいなヤマ場を迎えています。どう見ていますか」とコメンテーターに意見を求めた。米国とイランの話し合いになるかどうか微妙であるとのコメントが出てきたことで小澤は「お互いに言っていることが、対極にあるよ