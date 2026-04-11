気象庁によりますと、きのう（10日）午前3時に「台風4号（シンラコウ）」が発生したということです。 【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？10日（金）～16日（木）雨風シミュレーション 強い勢力の台風4号はきょう（11日）午後3時には、トラック諸島近海で西北西へゆっくり進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルとなっています。