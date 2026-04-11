先月、0%となった愛知県新城市の宇連ダムの貯水率が、まとまった雨で50%を超えました。 【写真を見る】宇連ダムの貯水率「50％」超える 「豊川用水」の最大の水源 大島ダムや調整池を合わせた総貯水率は「57.7%」まで回復 愛知県の東三河5つの市に水を供給する豊川用水では、最大の水源・宇連ダムが先月17日に貯水率0%になるなど、深刻な渇水が続いていました。 宇連ダム周辺では9日深夜から10日にかけて、150ミリを超えるまと