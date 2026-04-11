面識のある女性の首を絞めて殺害しようとしたとして、本籍宮崎市の男（38）が4月11日午後、逮捕されました。逮捕されたのは本籍・宮崎市で自称・建設業の小玉悠太郎容疑者（38）です。警察によりますと小玉容疑者は4月5日の午前2時頃から午前5時半頃までの間に鹿児島県内の屋内で、面識のある女性（30代）の首を手で絞めて殺害しようとした殺人未遂の疑いがもたれています。女性が翌6日に警察に被害を相談し、11日午後、逮