明日4月12日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、無人島開拓SP。新たな無人島に上陸し、DASH島と夢の2拠点開拓計画が始動！城島茂、森本慎太郎・郄地優吾（SixTONES）が未踏の地を大冒険。城島は新たな島でかなえたい夢があるという…それは「城を建てる」という壮大な計画。夢を実現するため、DASH史上初の挑戦が新天地で始まる！番組の最後には、城島から“島の未来を決める”緊急発表も…!?◆後輩