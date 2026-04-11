VSAオフでの自在っぷりは見事！ ホンダのSUVシリーズで最上位に位置するCR-V。6代目はFCVのみが導入されたものの、通常モデルは途絶えていました。そして今回、ついに日本に導入されることに。今回は雪道試乗の機会を得ました。ステアリングを握るのは桂 伸一さん。この動画撮影時に初めてCR-Vに触れるとのことですが、なんと触れずして新型CR-Vをマイカーとして注文したとのこと。果たしてその選択は正解なのでしょうか？動画