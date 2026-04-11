プロ野球・巨人の井上温大投手が11日、翌12日のヤクルト戦先発へ意気込みを語りました。今季初登板となった5日のDeNA戦は7回89球、3被安打、8奪三振、1失点の好投で勝利投手に。「2軍の時よりもスピードが出ていたので、筋肉痛などの張りが取れるのがちょっと遅かった」と振り返るも、リカバリーは順調と明かします。相対するヤクルト打線には「サンタナ選手とオスナ選手はホームランが出るので、その前にランナーをなるべく出さな