【シドニー共同】ニュージーランドの最大都市オークランド市が、旧日本軍の従軍慰安婦だった女性らを象徴する少女像の市有地への設置を認めるかどうか検討している。韓国市民団体が像を寄贈。大沢誠駐ニュージーランド大使は「日本とニュージーランドの外交関係に重大な影響を及ぼしかねない」と設置に強く反対する姿勢を示した。市有地に設けられた韓国庭園への設置が提案されており、28日に判断する見通し。像設置と碑文の