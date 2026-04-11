福岡高裁判決を前に開かれた集会で発言する原告団長の佐藤英樹さん＝11日午後、熊本県水俣市公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に退けられた7人が、棄却処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が23日に福岡高裁で言い渡されるのを前に、原告や弁護団が熊本県水俣市で11日、集会を開き「きちんと被害に遭ったと認めて」と求めた。2022年の一審熊本地裁判決は請求を退けていた。7人は水俣病