テレビ東京の新ドラマ「惡の華」が９日にスタートした。鈴木福、あのＷ主演。春日高男（鈴木福）は、クラスメートの佐伯（井頭愛海）の体操着を衝動的に盗んでしまう。それを仲村佐和（あの）に見られ、バラさない代わりに主従関係にも似た契約を結ぶことに…。終盤、佐和が図書室で悲鳴を上げる春日を押し倒し、無理やり制服をはいで、女子の体操着を着させる衝撃シーンも。ネットでは、あのの怪演が話題となり「あのちゃ