お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。家庭のお金の管理について言及した。23年にタレント奥森皐月（21）と結婚をした岩井はお金の管理について「独身の時は母親に全部預けて、そっから毎月使う額もらうっていう10代アイドルシステム」と明かした。すると元モーニング娘。藤本美貴が「そうだった、昔そうだった。親が全部使っちゃってる家とかあった」と反応し