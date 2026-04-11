タレントの東原亜希が10日にInstagramを更新。長男の入学式に出席したことを報告し、スーツ姿を披露した。【写真】有名人ママの“入学式コーデ”が素敵！元人気アイドルに元癒し系グラドルも東原が「先日息子の入学式でした」と投稿したのは、2010年に出産した長男の入学式で披露したパンツスーツスタイルのソロショット。写真には、黒スラックスと胸元にリボンがあしらわれた白シャツ、さらに黒ジャケットというスタイリッ