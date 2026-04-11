大阪・読売テレビは１１日、「鳥人間コンテスト」を、今年も７月２５、２６日に滋賀・彦根市の松原湖岸で開催すると発表した。地上波放送日時は調整中。１９７７年に誕生した「鳥人間コンテスト」は今回で第４８回。これまでと同様「人力プロペラ機部門」「滑空機部門」の２部門が開催され、「人力プロペラ機部門」には１３チーム、「滑空機部門」には１８チームが出場予定だ。今回も「鳥人間コンテスト公式ＹｏｕＴｕｂｅチ