◆男子プロゴルフツアー▽東建ホームメイトカップ第２日（１１日、三重・東建多度ＣＣ名古屋＝７０９０ヤード、パー７１）第２ラウンドが終了し、２位で出た水田龍昇（スプリングフィールドＧＣ）が３バーディー、１ボギーの６９で回り、通算８アンダーで単独首位に立った。この日ベストの６６をマークした中野麟太朗（フリー）が１打差の２位に浮上。通算６アンダーの３位にＭ・ヘンドリー（ニュージーランド）と石坂友宏（都