◆パ・リーグソフトバンク６―３日本ハム（１１日・エスコン）ソフトバンク・今宮健太が６回無死一、二塁、左肩肩甲骨付近に死球を受けて交代した。試合後は「骨は折れていないと思います」と話し、念のため１２日に病院で検査を受けることになった。小久保監督は「骨は大丈夫みたい。明日はプレーは厳しい。ベンチには入れますけど、基本は使わない」と１２日は欠場させる方針を明かした。カウント２―２からの伊藤大海のス