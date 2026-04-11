◆パ・リーグ楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）オリックスが今季３度目の２ケタ失点となる１１失点を喫し、連勝は３で途切れた。先発・九里はオリックス移籍後最短となる３回２／３で９安打５失点。先発全員安打を許す形となったが、岸田監督は「ちょっと（球が）扱いにくかったですかね。風も、不運なところもあった」と責めることはなかった。一方、２番手で２本の被弾を許し、１回４失点となった３年