◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦「岡山ＧＴ５００キロレース」（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）シーズン開幕戦となる第１戦の公式予選が岡山国際サーキットで行われ、ＧＴ５００クラスでは３８号車の「キーパーセルモＧＲスープラ」（大湯都史樹、小林利徠斗組）がポールポジションを獲得した。＊＊＊４連覇を狙うａｕトムスＧＲスープラ（坪井翔、山下健太組）は、セルモの後塵を拝