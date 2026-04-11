◆パ・リーグ西武―ロッテ（１１日・ベルーナ）西武の源田壮亮内野手が５回までに２度、美技を披露した。１０日のロッテ戦（県営大宮）では１点リードの９回２死満塁で、小川の遊ゴロを源田がファンブル。一塁に送球するも間に合わず、その間に２者が生還して逆転を許していた。１１日は遊撃手として７年連続７度のゴールデン・グラブ賞を受賞した実力を見せつけている。３回先頭の松川。三遊間を抜けそうな鋭い打球を逆シ