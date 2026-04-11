◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）前日最終オッズが４月１１日、ＪＲＡから発表された。３歳牝馬３冠の第一戦は、７枠の２頭に支持が集まっている。単勝１番人気は昨年の阪神ＪＦ覇者（１５）スターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）で、３・１倍。同馬と初対決で、クイーンＣを制した（１４）ドリームコア（美浦・萩原清厩舎、父キズナ）が３・３倍で２番人気で２強ムードと