◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１０節甲府２―１札幌（１１日・ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、アウェーでＪ２甲府に１―２で逆転負けした。前半２６分、ＦＷバカヨコ（３０）がＰＫを決めて先制したが、前半アディショナルタイム（ＡＴ）３分に同点弾を許し、後半４０分に逆転弾を決められた。特別大会後半初戦を白星で飾ることができず、連敗となった。ピッチに滴り落ちる札幌