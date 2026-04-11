◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１１日・東京ドーム）巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）が来日初先発。初回から２安打２四死球で２失点した。１番・長岡に四球、サンタナに左翼フェンス直撃の二塁打で無死二、三塁を招くと、続く鈴木の右翼方向へのライナーに対して平山が転倒。打球が転々とする間に２者が生還した。なおも無死三塁とピンチが続いたが、最速１５５キロの直球、１４０キロ台のチェンジアッ