タレントの上沼恵美子が自身のYouTubeチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」に出演し、世の夫達に「もうちょっと手伝え」「一緒にやって下さい」と家事を妻に任せきりにしないように呼びかけた。 【写真】やさしそうな笑みを浮かべる上沼恵美子の夫 同番組は4日に配信され、寿命の話題になった。上沼は、結婚から50年を迎える金婚式が増えてきたことに触れ、「奥さん大変と思います」と切り出した。「50年、同じ相手で。わたし