MBSの清水麻椰アナウンサーが4日、ダウンタウン・浜田雅功との2ショットを公開した。同局系「プレバト！」でコンビを組むふたりに3万件以上の「いいね」が付いている。 【写真】浜ちゃんと名コンビをつとめるMBSアナウンサー 清水アナはインスタグラムで「新年度がスタートしましたね今週末はほっと一息つけている方も多いのでは」と年度替わりの気持ちについて投稿。続けて「早いものでアナウンサ}