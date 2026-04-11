山之内佑成が失点シーンを振り返った柏レイソルは4月11日、明治安田J1百年構想リーグの第10節でFC町田ゼルビアと対戦し、0-1で敗れた。失点に直結してしまったDF山之内佑成は試合後のミックスゾーンで「申し訳なさしかないです」と唇を噛んだ。これまで、左右のウイングバックとしてプレーをしていた山之内だが、第7節の浦和レッズ戦をきっかけに右センターバックとしてスタメンを掴み、4試合目の出場だった。町田戦では前線に