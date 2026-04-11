プロ野球のファーム・リーグは11日、東、中、西地区と交流戦を合わせて計7試合が行われた。東地区のロッテは日本ハム戦（ロッテ浦和）で毎回の19安打を放って18―7で逆転勝ち。井上が初回の2号2ランなど2安打4打点をマークした。育成選手の松石が3安打2打点、石垣勝が2安打4打点。先発のドラフト1位・石垣元（健大高崎）は1/3回を1安打1奪三振4四死球で3失点。2番手の育成選手・秋山が4回2/3を6安打6奪三振4失点（自責3）で2勝