日中関係が冷えこむ中、中国・上海で、両国の学生が合同で成人を祝い、友好を深めるイベントが開かれました。「日中友好成人式」は、日本人留学生と中国の学生が共に成人を祝う毎年恒例のイベントです。開催団体によりますと、日中関係が悪化した去年以降、上海では初めての交流の場だということです。先月、北京で開催された同様のイベントでは、中国側の圧力で直前に中国人学生の半数近くが出席を取りやめる事態となりました。11