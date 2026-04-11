ボートレースからつのG3オールレディース「SpringCup」は11日に4日目が終わり、12日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。力強く、わずかな隙間を縫う絶妙なターンだった。予選最終日の片岡恵里（46＝山口）は4R5号艇の1回走り。ダッシュ5コースから1周1マークを鋭く捲り差してそのまま…かと思われたが、続く2マークでイン池田浩美の全速強襲を浴び後退。それでも2着は守って、得点率12位で第一関門クリア