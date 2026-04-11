2026年度予算が4月7日、参院で可決、成立した。高市早苗首相の判断による衆院解散・総選挙によって審議が遅れる一方、首相官邸は総選挙の圧勝の勢いのまま年度内成立を求め、早期成立に慎重な自民党側に圧力をかけ続けた。しかし、依然として与党が過半数に届かない参院では自民が野党に譲り、成立は年度明けにずれ込んだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）予算は成立したが©時事通信社予算成立は、高市政権の権力