少額短期保険「ミニ保険」の市場が拡大している。保険業法の改正で誕生して２０年がたち、時代に合わせた保険料の安い商品が次々に売り出され、スマートフォンで手軽に手続きができることも人気の理由だ。ただ事業者の参入障壁が低く、リスク管理や法令順守で課題も指摘されている。（川崎大輝）反響大きく「爆発的に広がった印象で、反響は想定以上だ」。ミニ保険を販売する損害保険ジャパン子会社「マイシュアランス」の清水