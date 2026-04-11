第48回を迎える『鳥人間コンテスト2026』が7月25日、26日に開催される。11日、読売テレビが発表した。【写真】オオーッ！ すごいフライトが連発だった2025年『鳥人間コンテスト』「鳥のように自由に空を飛びたいー」そんな人類普遍の夢に挑み続けてきたテレビ番組『鳥人間コンテスト』。空を愛する学生や愛好家たちがチームを結成し、何ヶ月、時には何年もかけて手作りの人力飛行機を作り上げる。毎年7月、真夏の琵琶湖に集ま