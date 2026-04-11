俳優の山本裕典（38）が、ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』で30時間の過酷なマラソンに挑むにあたり、自らの好感度回復と「地上波復帰」という悲願を語った。【映像】“全盛期すぎる”山本裕典 当時のイケイケ写真ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、同日午後3時から12日夜10時まで特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送する。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では