モデルでタレントの藤田ニコル（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。現在、第1子妊娠中の藤田。「臨月でもオシャレはしたい今日は@calnamur_officialがスペシャルな撮影してたからディレクターとして裏方で少しだけ参加ギリギリ見にいけてよかった…」とつづり、体のラインを拾うTシャツにワイドパンツ、腰にシャツを巻いたスタイルの近影を投稿。「シャツを腰にまけばなんとかなり