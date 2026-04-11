歌手で俳優の岩崎良美さんが、アルバム『Grâce à vous（グラサヴ）〜岩崎良美 45周年記念 LIVE〜』の発売記念イベントをTOWER RECORDS 新宿店で行い「タッチ」をはじめ6曲を披露。【写真を見る】【岩崎良美】代表曲「タッチ」 稲葉浩志カバーに「曲の力、音楽の力を改めて感じました」購入した150人以外にも、岩崎さんの声を聞いた人たちが足を止め「本物だー」「声が若い」「かわいいー」などとつぶやいていました。